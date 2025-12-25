Pietrasanta | aggrediti nella notte al Camel Ponce ragazzo in gravi condizioni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione la notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre 2025, a Pietrasanta. Due uomini sono rimasti feriti intorno all'una L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pietrasanta aggrediti notte camelAggressione nella notte a Pietrasanta, 2 feriti di cui uno in codice rosso - La polizia indaga sull'aggressione ai danni di due uomini avvenuta questa notte intorno alle una a Pietrasanta (Lucca). msn.com

pietrasanta aggrediti notte camelRissa alla «festa alcolica» del Camel Ponce a Pietrasanta: due feriti, uno in codice rosso - L'iniziativa nata negli anni Ottanta da un gruppo di amici ha asunto dimensioni sempre più grandi attirando a sé continue polemiche per comportamenti eccessivi ... corrierefiorentino.corriere.it

pietrasanta aggrediti notte camelDue aggrediti nella notte di Natale, uno è grave - PIETRASANTA: Violenza in centro nella notte di Natale: sul posto intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia. toscanamedianews.it

