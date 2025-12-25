Pietrasanta | aggrediti nella notte al Camel Ponce ragazzo in gravi condizioni
Aggressione la notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre 2025, a Pietrasanta. Due uomini sono rimasti feriti intorno all'una L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Rissa alla «festa alcolica» del Camel Ponce a Pietrasanta: due feriti, uno in codice rosso - L'iniziativa nata negli anni Ottanta da un gruppo di amici ha asunto dimensioni sempre più grandi attirando a sé continue polemiche per comportamenti eccessivi ... corrierefiorentino.corriere.it
