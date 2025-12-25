Piacenza in tavola nel Trecento | le mirabilia culinarie delle feste
C’è una stupenda testimonianza di quasi sette secoli fa, che dà delle dritte davvero importanti su come Piacenza e il suo territorio festeggiassero il Natale in tavola. La testimonianza è contenuta in un manoscritto medievale in latino, poi data alle stampe oltre due secoli fa, utile a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: In trecento a tavola per sostenere la scuola
Leggi anche: Guida alla scelta dei vini dolci per la tavola delle feste
Piacenza in tavola nel Trecento: le “mirabilia” culinarie delle feste - C’è una stupenda testimonianza di quasi sette secoli fa, che dà delle dritte davvero importanti su come Piacenza e il suo territorio festeggiassero il Natale in tavola. ilpiacenza.it
Giuseppe De Nittis, Attorno al paralume, 1883, olio su tavola. Piacenza, Galleria Ricci Oddi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.