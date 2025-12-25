C ’è un momento in cui le passerelle iniziano a prendere forma nei negozi. La stagione Primavera-Estate 2026 presto sarà su tutti gli scaffali, dettando le regole di quello che davvero entrerà nei guardaroba nel nuovo anno. Il 2025, in questo senso, è stato un momento di svolta: un periodo di riallineamenti creativi, debutti, nuovi equilibri. Caratteristiche capaci di trasformare un capo o un accessorio in desiderio immediato. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Leggi anche › Il nuovo Dior di Jonathan Anderson: 5 cose da sapere sulla sfilata Primavera-Estate 2026 A restituire una fotografia nitida della moda nel 2025 è l’ultimo report di Tagwalk, il motore di ricerca più utilizzato dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pezzi diversi, un unico destino: diventare virali perché parlano, con precisione, al presente

Leggi anche: I like di Bastoni ai post che parlano del suo trasferimento al Barcellona stanno diventando virali

Leggi anche: Vlahovic unico assente alla cena di Natale della Juventus: perché il serbo non era presente con il resto della squadra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pezzi unici, la recensione: due artigiani, cinque ragazzi difficili e un omicidio - Fa piacere notare l'attenzione sempre maggiore della Rai nei confronti del pubblico giovane, come sottolineato nella recensione di Pezzi unici. movieplayer.it

Un'opera di grande valore artistico, realizzata con diversi pezzi originali - facebook.com facebook