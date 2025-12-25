Persano indennità tagliata ai militari | il Tar condanna il Ministero della Difesa
Una battaglia legale durata anni si chiude con una vittoria a metà per oltre cento militari dell'Esercito Italiano in servizio presso il Comprensorio di Persano. Il Tar di Salerno, Terza Sezione, ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire i soldati per l'indebita decurtazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
