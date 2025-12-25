Perquisito dopo un colloquio prima di essere riportato in cella | detenuto nascondeva droga nella bocca
Un tentativo di introduzione di sostanza stupefacente all’interno della casa circondariale di Lucera è stato sventato nella giornata di mercoledì 24 dicembre, grazie al tempestivo intervento della polizia penitenziaria. Al termine del colloquio con i propri familiari, gli addetti al controllo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Perquisito dopo un colloquio, prima di essere riportato in cella: detenuto nascondeva droga nella bocca
