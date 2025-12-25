Perquisito dopo un colloquio prima di essere riportato in cella | detenuto nascondeva droga nella bocca

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di introduzione di sostanza stupefacente all’interno della casa circondariale di Lucera è stato sventato nella giornata di mercoledì 24 dicembre, grazie al tempestivo intervento della polizia penitenziaria. Al termine del colloquio con i propri familiari, gli addetti al controllo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Detenuto con droga dopo un colloquio: viene scoperto e ferisce agente penitenziario

Leggi anche: A colloquio col parente detenuto con la droga: lascia il carcere dopo l'arresto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perquisito dopo un colloquio, prima di essere riportato in cella: detenuto nascondeva droga nella bocca; 15enne costretto a spogliarsi in strada a Torino durante controllo: Via pantaloni. Accertamenti in corso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.