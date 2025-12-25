Perin al Genoa? Accordo di massima tra il Grifone e il portiere: cosa chiede la Juventus per lasciare andare il suo secondo. Il mercato invernale del Genoa sembra aver individuato il suo obiettivo numero uno per la porta: il ritorno di Mattia Perin. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la trattativa avrebbe subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, portando le parti a un accordo di massima per un contratto triennale. L’operazione è fortemente caldeggiata da Daniele De Rossi, che vede nel portiere classe 1992 l’elemento ideale per infondere esperienza e solidità alla retroguardia rossoblù in vista della seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin al Genoa? Accordo di massima tra il Grifone e il portiere: cosa chiede la Juventus per lasciarlo andare

Leggi anche: Perin Genoa, il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’: le ultime sulla trattativa e la durata del contratto

Leggi anche: Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perin sulla vita di ritorno verso il Genoa e la Juventus ha già individuato il sostituto; Genoa, pressing su Pisilli e Perin. Alla Roma piace Frendrup, per il centrocampo c’è anche l’idea Mandragora; Suggestione Perin per il Genoa: la posizione della Juventus; Genoa, accordo per un triennale con Perin. Gronbaek torna allo Stade Rennais.

Genoa, accordo per un triennale con Perin. Gronbaek torna allo Stade Rennais - Il portiere e il Grifone hanno raggiunto un'intesa di massima ... pianetagenoa1893.net

Perin Genoa, il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’: le ultime sulla trattativa e la durata del contratto - Secondo Schira, sarebbe stato trovato un accordo triennale fra le parti Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere nuovamente leg ... calcionews24.com

Genoa, pressing su Pisilli e Perin. Alla Roma piace Frendrup, per il centrocampo c’è anche l’idea Mandragora - Il Grifone insiste per la mezzala giallorossa e il portiere ma pensa anche a un altro ex rossoblù come il mediano viola ... ilsecoloxix.it