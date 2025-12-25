Perde il controllo dell’auto e finisce sulla rotatoria | in ospedale

FIRENZE – Perde il controllo dell’auto e finisce vicino alla statua di Jean Michel Folon in lungarno Aldo Moro a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 sulla rotatoria L’Uomo della Pioggia Jean-Michel Folon, per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di una sola autovettura, che ha terminato la marcia in prossimità della statua ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra e un polisoccorso, hanno operato per estrarre due persone dall’abitacolo rimaste bloccate. Il primo uomo è stato estratto ma non ha avuto necessità di cure mentre per l’uomo alla guida è stato necessario il taglio di alcune parti dell’autovettura per consentire di inserire i presidi di immobilizzazione sanitari sulla persona e affidato al personale medico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada sulla provincia, donna all'ospedale

Leggi anche: Incidente sulla statale 115, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna in ospedale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro; Perde il controllo dell’auto e investe un operaio dell’Anas | chiusa una corsia sulla Perugia-Bettolle.

Perde il controllo dell’auto e investe un operaio dell’Anas: chiusa una corsia sulla Perugia-Bettolle - L’uomo è rimasto a terra con traumi significativi, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di ... msn.com