Perché su questa remota isola europea il Natale si festeggia il 6 gennaio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapete che in Europa esiste un'isola remota e quasi disabitata dove il Natale viene festeggiato il 6 gennaio? Ecco il motivo di questa originale tradizione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Nave da crociera lascia 80 enne a morire su un’isola remota

Leggi anche: Perché Natale si festeggia il 25 dicembre? C’è una storia che nessuno ti ha mai raccontato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.