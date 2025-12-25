Perché su questa remota isola europea il Natale si festeggia il 6 gennaio
Sapete che in Europa esiste un'isola remota e quasi disabitata dove il Natale viene festeggiato il 6 gennaio? Ecco il motivo di questa originale tradizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nave da crociera lascia 80 enne a morire su un’isola remota
Leggi anche: Perché Natale si festeggia il 25 dicembre? C’è una storia che nessuno ti ha mai raccontato
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Intervista del settimanale “EPOCA” al Principe Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta (maggio 1984). «Se io fossi re Non esageriamo, è una possibilità remota, perché noi siamo la famiglia cadetta e, prima di me, ci sono Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Fil - facebook.com facebook
In una lunghissima e sincera intervista a @marca Juan Carlos Ferrero ha parlato per la prima volta della separazione da Carlos Alcaraz e pure della (a oggi remota) possibilità di allenare in futuro Jannik Sinner "Ho dato tutto, ho lasciato l’anima in questo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.