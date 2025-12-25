Perché Natale si festeggia il 25 dicembre? C’è una storia che nessuno ti ha mai raccontato

Ogni dicembre, milioni di persone in tutto il mondo celebrano il Natale, ma la data del 25 dicembre non è quella vera della nascita di Gesù. La Bibbia, infatti, non fornisce alcun indizio specifico sul giorno, né sul mese in cui il Figlio di Dio è venuto al mondo. Per ricostruire come sia stata scelta questa data, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo tra calcoli complicati e feste pagane. La risposta è un affascinante mix di teologia antica e strategia di marketing religiosa della Chiesa primitiva. I primi cristiani non potevano basarsi su un certificato di nascita, così si affidarono a indizi presenti nel Vangelo.

