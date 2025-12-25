Grifo si racconta attraverso una carriera fatta di soddisfazioni e ovviamente grandi scelte Vincenzo Grifo si è raccontato in una lunga intervista, aprendo una finestra sincera sul suo percorso, sulle passioni di sempre e sul legame speciale con il calcio italiano. L’attaccante del Friburgo, oggi uno dei simboli del club tedesco, ha ripercorso le tappe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Perché Grifo non gioca in Serie A? Un racconto molto particolare

Leggi anche: Milan, Pazzini: “Leao gioca in modo molto particolare, sta migliorando”

Leggi anche: Leao molto sicuro: «Contro l’Inter vogliamo fare bene. Allegri? Con lui ho un rapporto molto particolare»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Con il gol segnato al Wolfsburg, Vincenzo Grifo è diventato il capocannoniere all time del Friburgo in Bundesliga con 70 gol. Grifo è anche l’unico calciatore italiano in attività insieme a Domenico Berardi ad aver raggiunto almeno 100 gol e 100 assist in carrie - facebook.com facebook