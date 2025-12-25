Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini

Con 10 milioni di visualizzazioni in due puntate, Corona ha trasformato Falsissimo in una macchina populista perfetta. Qualunque sia l'esito giudiziario, l'ex re dei paparazzi ha già vinto la sua personale battaglia per accreditarsi agli occhi degli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

