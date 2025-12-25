Per non lasciare indietro nessuno | ecco il pranzo di Natale della comunità di Sant’Egidio
Firenze, 25 dicembre 2025 – Al pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio c’è stato posto per tutti, soprattutto per chi è rimasto solo, in difficoltà, senza nessuno o povero. Una tavola preparata per non distinguere chi serve e chi è servito ha accolto centinaia di persone nei Pranzi di Natale che si sono svolti il 25 dicembre a Firenze, Livorno, Lucca e Pisa. Firenze, il pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio. Le foto A Firenze i pranzi si sono tenuti a partire dalle ore 13 nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
