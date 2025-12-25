Pensione in Albania | soldi e benefit il nuovo paradiso

Fino a pochi anni fa sarebbe stato difficile immaginare l’Albania come una delle destinazioni più ambite per la pensione degli italiani. Eppure oggi il Paese affacciato sull’Adriatico è diventato un vero e proprio nuovo “paradiso” per chi, una volta conclusa la vita lavorativa, cerca una quotidianità più sostenibile dal punto di vista economico senza rinunciare al mare, al clima mite e a una dimensione umana più tranquilla. Sempre più pensionati italiani scelgono di trasferirsi oltreconfine per sfuggire al caro vita e all’incertezza economica. L’Albania si è inserita rapidamente in questo scenario grazie a un costo della vita decisamente inferiore rispetto a quello italiano, a una burocrazia percepita come più snella e a una popolazione che mantiene forti legami culturali e linguistici con l’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In Albania con la pensione (italiana) a tasse zero: «Una casa al mare costa 300 euro al mese, a cena fuori con 15» x.com

