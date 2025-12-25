In Spagna cresce il dissenso interno al Psoe contro leadership Pedro Sanchez. Dopo la debacle di domenica alle elezioni in Estremadura, che ha rappresentato un voto di castigo per gli scandali che negli ultimi mesi scuotono il Partito socialista, Jordi Sevilla, ex ministro della Pubblica Amministrazione durante il governo Zapatero e, poi, presidente dell'ente statale Red Elecrita, ha annunciato un manifesto per "un'alternativa socialdemocratica" nel partito guidato dal premier, che sarà lanciata nei prossimi giorni. In un'intervista all'agenzia Europa Press, Sevilla ha criticato che il Psoe "ha abbandonato il progetto socialdemocratico e abbracciato il populismo ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pedro Sanchez, "passo di lato": rivolta interna tra i socialisti, viene giù il premier

Leggi anche: Cambio dell’ora: il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa

Leggi anche: Spagna, Sanchez traballa dopo la rottura tra socialisti e catalani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pedro Sanchez, passo di lato: rivolta interna tra i socialisti, viene giù il premier | .it; Famiglia nel bosco, niente Natale insieme: voi cosa provate?; Pd, la Bologna rossa sfregia il presepe: cosa appare in piazza | .it; Jannik Sinner, poiché sono italiano...: lo sfogo, tutti muti | .it.

Migranti, Meloni vede Sanchez: "Ci aspettiamo cambio di passo da Ue" - Il fatto che l'Europa guardi con maggior attenzione a questo è un passo importante, ma conveniamo che a giugno da parte della Commissione ci sia ... tg24.sky.it

Sanchez a un passo dall’incoronazione grazie ai catalani - Dopo settimane di trattative, due mesi dalle ultime elezioni e nove mesi di governo ad interim, ieri si è celebrata la prima giornata della prima sessione di investitura del candidato Pedro Sánchez. ilmanifesto.it

Pedro Sanchez nominato "Persona dell'anno" dal settimanale L'Espresso - L'Espresso ha nominato "Persona dell'anno" 2025 il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. msn.com