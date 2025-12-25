Pc e tablet rigenerati per chi è in difficoltà | l’iniziativa solidale a Milano

25 dic 2025

Una donazione di 76 dispositivi elettronici rigenerati, funzionanti. Fra questi ci sono 13 pc fissi, 25 portatili, 6 console gaming, 3 tv, 19 smartphone, 2 tablet, 8 stampanti. E poi, circa 500 fra giocattoli e altri articoli: peluche, pupazzi, capi d’abbigliamento, costumi di carnevale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

