Imola, 25 dicembre 2025 – Una storia a lieto fine coinvolge la comunità di Imola: un anziano che non aveva fatto ritorno a casa è stato ritrovato dalla Polizia locale, che ha permesso al 91enne di riabbracciare la moglie. L'accaduto risale a soli due giorni fa, il 23 dicembre, quando l’uomo M.D. si era allontanato dalla sua abitazione, senza però rincasare. Dopo alcuni attimi di paura, finalmente è tornato il sereno e il pomeriggio di apprensione si è trasformato in un esempio di efficienza e umanità con l’intervento degli agenti della Locale del Nuovo Circondario Imolese. Le ricerche. Intorno alle 17 di martedì 23 dicembre, alla centrale operativa della Locale arriva una segnalazione dei carabinieri della compagnia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura per un anziano a Imola: non rientra a casa, ritrovato solo in un parco

