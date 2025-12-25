Parma-Fiorentina sabato 27 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

La 17esima giornata di Serie A prende il via col lunch match di sabato al Tardini tra Parma e Fiorentina. Si tratta ad oggi di un delicato scontro salvezza fra due squadre che hanno assoluta necessità di fare punti. I padroni di casa del Parma hanno riposato nello scorso weekend e ora proveranno a sfruttare .

