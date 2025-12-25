Parco del Cilento nominati gli ambasciatori che rappresenteranno il territorio nel mondo

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha i suoi nuovi volti ufficiali. Nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo, durante la seduta del 22 dicembre, il Consiglio Direttivo presieduto da Giuseppe Coccorullo ha deliberato la nomina di quattro "Ambasciatori del Parco".

Magliano Vetere, cinghiali nel Parco del Cilento: «A rischio le Dop e le Igp» - È ancora emergenza nel Cilento, dove la popolazione di ungulati, sempre più numerosa, sta minando le produzioni di qualità: dai fichi bianchi all’uva, dalle ... ilmattino.it

NATURE- Palinuro ( Cilento National Park , Italy ) Meno di due mesi e potremo osservare lei .. il simbolo del parco nazionale… la primula Palinuro Petagna Anche qui è Cilento Clicca mi piace sulla nostra pagina chiama il 347 686 5332 per le tue escurs - facebook.com facebook

