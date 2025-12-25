Papa | penso a Gaza e ai Paesi in guerra

11.18 "Fragile è la carne delle popolazioni inermi, provate dalle guerre in corso o concluse con macerie e ferite aperte. Fragili le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna" dei "roboanti discorsi di chi li manda a morire". Così il Papa nella Messa di Natale. Oggi la parola manca a "tanti fratelli e sorelle spogliati della loro dignità e ridotti al silenzio". "Come non pensare alle tende di Gaza e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati?". Gaza, Papa Leone: "In questo momento dialogo rotto. Ucraina? Qualcuno vuole escalation" - Il riconoscimento della Palestina "porebbe aiutare ma in questo momento non si trova dall'altra parte volontà di ascoltare e quindi il dialogo è rotto" e "continua la campagna nella città di Gaza". Gaza, appello dell'ambasciatrice: "L'Italia riconosca la Palestina e il Papa entri nell'inferno della Striscia" - ona Abuamara invita anche l'Italia a riconoscere lo Stato di Palestina: 'Avete fatto tanto per noi ma ora serve un gesto politico'

Il sindaco di Betlemme dal Papa: “L’ho invitato in Palestina, mi ha detto che ha Gaza nel cuore” - Il sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, ha invitato il Papa a visitare sia la città dove secondo i Vangeli è nato Gesù sia la Striscia di Gaza. repubblica.it

