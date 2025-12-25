Papa | pace con dialogo e responsabilità

12.22 "Chi non ama non si salva, è perduto". Così Leone dalla Loggia centrale di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Solo Gesù poteva scegliere di morire per noi,dice. Ciò che solo noi possiamo fare, invece, è "assumerci ciascuno la sua parte di responsabilità:ecco la via della pace,respingere odio, violenza e contrapposizione e praticare dialogo, pace, riconciliazione". Mosca e Kiev "trovino coraggio di dialogare".Per M.O "giustizia e stabilità".Europa sia accogliente e fedele a radici cristiane. Non lasciamoci vincere da indifferenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

