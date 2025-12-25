Papa | pace con dialogo e responsabilità
12.22 "Chi non ama non si salva, è perduto". Così Leone dalla Loggia centrale di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Solo Gesù poteva scegliere di morire per noi,dice. Ciò che solo noi possiamo fare, invece, è "assumerci ciascuno la sua parte di responsabilità:ecco la via della pace,respingere odio, violenza e contrapposizione e praticare dialogo, pace, riconciliazione". Mosca e Kiev "trovino coraggio di dialogare".Per M.O "giustizia e stabilità".Europa sia accogliente e fedele a radici cristiane. Non lasciamoci vincere da indifferenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Zelensky: “Avanti con il dialogo diplomatico per una pace giusta e duratura”
Leggi anche: Papa Leone: “In Ucraina ci sono morti ogni giorno, bisogna insistere per la pace con un cessate il fuoco e il dialogo”
Il Papa ai diplomatici, 'siate uomini e donne di dialogo, la pace è un dovere' - 'L'autentica missione diplomatica non è il calcolo interessato, solo chi spera davvero sostiene il dialogo tra le parti' (ANSA) ... ansa.it
Papa Leone XIV raccomanda: “Chi si stanca di dialogare, si stanca di sperare la pace” - Il Ministero degli Affari Esteri Tajani l’ha definita “una giornata storica”, anche l’incontro speciale, trasmess ... acistampa.com
Papa: “Riconoscere lo stato di Palestina aiuta, ma ora il dialogo è rotto”. E sull’Ucraina: “Servono disarmo e dialogo” - “Il riconoscimento dello Stato di Palestina potrebbe aiutare“, ma “in questo momento il dialogo è rotto”. ilfattoquotidiano.it
BENETHICA 2025 - Conclusione e saluti finali
Papa Leone XIV: il Natale dona la speranza che fa l’uomo messaggero di pace - facebook.com facebook
Il #Papa: pace non è solo assenza di guerre ma è fondata sulla giustizia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.