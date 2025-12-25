Papa Leone XIV | Il Natale del Signore è il Natale della Pace
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 25 dicembre 2025 "Rallegriamoci tutti nel Signore: il nostro Salvatore è nato nel mondo. Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo, così canta la liturgia nella notte di Natale, e così riecheggia nella Chiesa l'annuncio di Betlemme: il Bambino che è nato dalla Vergine Maria è il Cristo Signore, mandato dal Padre a salvarci dal peccato e dalla morte. Egli è la nostra pace, Colui che ha vinto l'odio e l'inimicizia con l'amore misericordioso di Dio. Per questo il Natale del Signore è il Natale della pace" così Papa Leone XIV durante l'Urbi et Orbi per Natale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Leone XIV: alla messa della notte di Natale, “mentre l’economia tratta gli uomini come merce, Dio rivela la dignità”; Natale 2025: Papa Leone XIV rilancia le tradizioni liturgiche nel suo primo Natale da Pontefice.
Il Papa a Natale: in Ucraina si fermino le armi e si dialoghi - La denuncia nella Messa del mattino: giovani mandati a morire al fronte con la menzogna. msn.com
L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it
Papa Leone XIV, il primo messaggio Urbi et Orbi: "Si arresti il fragore delle armi, Russia e Ucraina devono dialogare" - Il pensiero alle tende di Gaza esposte al freddo, gli appelli per la pace nelle zone di guerra e per un'Europa che, in nome delle proprie radici, ... affaritaliani.it
Papa Leone XIV ha pregato per tutti i Paesi in guerra, nel suo primo messaggio di Natale seguito dall'Urbi et Orbi in piazza San Pietro. Dalla loggia della basilica il pensiero a chi ha perso tutto a Gaza e al martoriato popolo ucraino: Kyiv e Mosca trovino il cora - facebook.com facebook
La prima omelia di #Natale di #PapaLeone: cita #Bergoglio, ha un pensiero per #Gaza, guerre e #migranti. Ricorda che "oggi la pace è già in mezzo a noi" e striglia la Chiesa: "Non serva i prepotenti" x.com
