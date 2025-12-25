Papa Leone XIV ha celebrato la messa di Natale nella Basilica di San Pietro. Dal pontificato di Paolo VI la celebrazione diurna del 25 dicembre era stata generalmente affidata a un cardinale, mentre il Papa presiedeva solo la benedizione Urbi et Orbi di mezzogiorno. L’ultimo pontefice a officiare personalmente la messa del giorno di Natale era stato Giovanni Paolo II nel 1994. Durante l’omelia, il Papa ha richiamato l’urgenza di farsi carico delle sofferenze dell’umanità, citando Papa Francesco: «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Papa Leone XIV: «Il mio pensiero va alle tende di Gaza»

Leggi anche: La Messa di Natale di Papa Leone: “Il mio pensiero va alle tende di Gaza esposte al freddo”

Leggi anche: Papa Leone XIV e la prima messa di Natale: "Come non pensare a Gaza, alle tende esposte al freddo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Papa nell'omelia: L'umanità provata grida, dalle tende di Gaza ai giovani al fronte; Il Papa: la pace non è un'utopia. No al riarmo, si risveglino le coscienze; Leone XIV: ai dipendenti vaticani, “portate il mio saluto anche ai vostri cari a casa, dite che il Papa prega per loro”; Il Papa: no a rigidità, ideologia e contrapposizioni su fede, liturgia e morale.

Papa Leone XIV: «Il mio pensiero va alle tende di Gaza» - Dal pontificato di Paolo VI la celebrazione diurna del 25 dicembre era stata generalmente affidata a un cardinale, mentre i ... msn.com