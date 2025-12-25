Papa Leone XIV celebra la messa di Natale | Nessuno ci crede ma la pace è già tra noi
Papa Leone XIV è nella Basilica di San Pietro in Vaticano per presiedere la Messa del giorno di Natale. Con il Natale, anche se nessuno sembra crederci,“ la pace esiste ed e gia in mezzo a noi ”, ha detto nell’omelia.“Oggi, dunque, non soltanto siamo sorpresi dalla pace che è già qui, ma celebriamo come questo dono ci è stato fatto. Nel come, infatti, brilla la differenza divina che ci fa prorompere in canti di gioia. Cosi, in tutto il mondo, il Natale e per eccellenza una festa di musiche e di canti”, ha aggiunto il Pontefice. Prevosti: “N el mondo tanti fratelli spogliati della dignità e ridotti al silenzio “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: l’orario d’inizio
Leggi anche: Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli
Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Il Papa: accanto al Signore c’è spazio per tutti, la pace è il regalo più prezioso; San Pietro, papa Leone XIV celebra la messa di Natale. La diretta; San Pietro, papa Leone XIV celebra la messa di Natale. La diretta.
Natale 2025, Papa Leone XIV porta il Bambin Gesù al presepe al termine della Messa in San Pietro - Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa di Natale in San Pietro dalla sua elezione al Pontificato. ilgiornale.it
Prima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it
Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale, alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale, alle 12 la benedizione Urbi et Orbi ... tg24.sky.it
Natale 2025, papa Leone celebra la messa in San Pietro x.com
Papa Leone cita Papa Francesco: «Portare speranza là dove è stata perduta» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.