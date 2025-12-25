Papa Leone XIV è nella Basilica di San Pietro in Vaticano per presiedere la Messa del giorno di Natale. Con il Natale, anche se nessuno sembra crederci,“ la pace esiste ed e gia in mezzo a noi ”, ha detto nell’omelia.“Oggi, dunque, non soltanto siamo sorpresi dalla pace che è già qui, ma celebriamo come questo dono ci è stato fatto. Nel come, infatti, brilla la differenza divina che ci fa prorompere in canti di gioia. Cosi, in tutto il mondo, il Natale e per eccellenza una festa di musiche e di canti”, ha aggiunto il Pontefice. Prevosti: “N el mondo tanti fratelli spogliati della dignità e ridotti al silenzio “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Papa Leone XIV celebra la messa di Natale: "Nessuno ci crede, ma la pace è già tra noi"

