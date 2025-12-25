Papa Leone XIV celebra la messa di Natale | Nessuno ci crede ma la pace è già tra noi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Papa   Leone XIV è nella Basilica di San Pietro in Vaticano per presiedere la Messa del giorno di Natale. Con il Natale, anche se nessuno sembra crederci,“ la pace esiste ed e gia in mezzo a noi ”, ha detto nell’omelia.“Oggi, dunque, non soltanto siamo sorpresi dalla pace che è già qui, ma celebriamo come questo dono ci è stato fatto. Nel come, infatti, brilla la differenza divina che ci fa prorompere in canti di gioia. Cosi, in tutto il mondo, il Natale e per eccellenza una festa di musiche e di canti”, ha aggiunto il Pontefice.  Prevosti: “N el mondo tanti fratelli spogliati della dignità e ridotti al silenzio “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv celebra la messa di natale nessuno ci crede ma la pace 232 gi224 tra noi

© Lapresse.it - Papa Leone XIV celebra la messa di Natale: “Nessuno ci crede, ma la pace è già tra noi”

Leggi anche: A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: l’orario d’inizio

Leggi anche: Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Il Papa: accanto al Signore c’è spazio per tutti, la pace è il regalo più prezioso; San Pietro, papa Leone XIV celebra la messa di Natale. La diretta; San Pietro, papa Leone XIV celebra la messa di Natale. La diretta.

papa leone xiv celebraNatale 2025, Papa Leone XIV porta il Bambin Gesù al presepe al termine della Messa in San Pietro - Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa di Natale in San Pietro dalla sua elezione al Pontificato. ilgiornale.it

papa leone xiv celebraPrima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it

Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale, alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale, alle 12 la benedizione Urbi et Orbi ... tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.