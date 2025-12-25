Papa Leone XIV alla messa di Natale | Basta guerra tempo di praticare la pace; Mosca e Kiev dialoghino in Ue ci sia spirito comunitario - VIDEO
Durante la sua prima messa natalizia da Pontefice, Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla pace, affinché prevalga la responsabilità e l'umanità, il dialogo e la riconciliazione. Dopo la messa, dopo la benedizione Urbi et Orbi, la visita a sorpresa tra i fedeli, a bordo della Papamobile "Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Papa Leone XIV alla sua prima messa di Natale: «Come non pensare a Gaza» - (LaPresse) Durante la sua prima omelia di Natale, Papa Leone XIV ha ricordato la popolazione di Gaza "esposta per settimane a pioggia, vento e freddo" e ha affermato che i numerosi conflitti mondiali ... msn.com
L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it
Prima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it
Papa Leone XIV ha pregato per tutti i Paesi in guerra, nel suo primo messaggio di Natale seguito dall'Urbi et Orbi in piazza San Pietro. Dalla loggia della basilica il pensiero a chi ha perso tutto a Gaza e al martoriato popolo ucraino: Kyiv e Mosca trovino il cora - facebook.com facebook
La prima omelia di #Natale di #PapaLeone: cita #Bergoglio, ha un pensiero per #Gaza, guerre e #migranti. Ricorda che "oggi la pace è già in mezzo a noi" e striglia la Chiesa: "Non serva i prepotenti" x.com
