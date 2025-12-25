Durante la sua prima messa natalizia da Pontefice, Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla pace, affinché prevalga la responsabilità e l'umanità, il dialogo e la riconciliazione. Dopo la messa, dopo la benedizione Urbi et Orbi, la visita a sorpresa tra i fedeli, a bordo della Papamobile "Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Papa Leone XIV alla messa di Natale: "Basta guerra, tempo di praticare la pace; Mosca e Kiev dialoghino, in Ue ci sia spirito comunitario" - VIDEO

Papa Leone XIV alla sua prima messa di Natale: «Come non pensare a Gaza» - (LaPresse) Durante la sua prima omelia di Natale, Papa Leone XIV ha ricordato la popolazione di Gaza "esposta per settimane a pioggia, vento e freddo" e ha affermato che i numerosi conflitti mondiali ... msn.com