Papa Leone nella Benedizione Urbi et Orbi | Gesù è con chi ha perso tutto
«Al Principe della Pace affidiamo tutto il continente europeo, chiedendogli di continuare a ispirarvi uno spirito comunitario e collaborativo, fedele alle sue radici cristiane e alla sua storia, solidale e accogliente con chi si trova nel bisogno. Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall’impegno della comunità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Natale, la benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Papa Leone XIV, le celebrazioni di Natale su; Gli auguri di Papa Leone XIV - Il Natale del Signore è il Natale della Pace.
Natale, attesa per la benedizione Urbi et Orbi di Leone XIV - Nel pomeriggio poi il via ai riti di chiusura delle porte Sante a Roma ... rainews.it
Papa Leone celebra la messa di Natale: alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - Non accadeva dal 1994 che un Papa celebrasse la messa nel Giorno di Natale, generalmente affidata a un cardinale. msn.com
Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - La celebrazione del giorno in San Pietro è stata reintrodotta da Prevost dopo vent’anni. quotidiano.net
Pope Leo XIV to Celebrate Two Christmas Masses and Give the Urbi et Orbi Blessing #PopeLeoXIV
Papa Leone cita Papa Francesco: «Portare speranza là dove è stata perduta» - facebook.com facebook
Papa Leone XIV celebra la messa di Natale: "Dalle tende di Gaza ai giovani al fronte, l'umanità provata grida" #ANSA x.com
