Papa Leone l' omelia di Natale | Gaza guerre Bergoglio e la strigliata alla Chiesa
Una strigliata alla Chiesa, una citazione di Papa Francesco e un pensiero a Gaza e all'Ucraina, "Mosca e Kiev trovino il coraggio di dialogare ". La prima omelia del Santo Natale di Papa Leone XIV è un potente richiamo alla realtà per tutto il mondo cristiano. "Il Natale rimotiva una Chiesa missionaria, sospingendola sui sentieri che la Parola di Dio le ha tracciato - sottolinea Prevost dal balcone di San Pietro, prima della tradizionale benedizione Urbi et Orbi -. Non serviamo una parola prepotente – ne risuonano già dappertutto – ma una presenza che suscita il bene, ne conosce l’efficacia, non se ne arroga il monopolio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
