Una strigliata alla Chiesa, una citazione di Papa Francesco e un pensiero a Gaza e all'Ucraina, "Mosca e Kiev trovino il coraggio di dialogare ". La prima omelia del Santo Natale di Papa Leone XIV è un potente richiamo alla realtà per tutto il mondo cristiano. "Il Natale rimotiva una Chiesa missionaria, sospingendola sui sentieri che la Parola di Dio le ha tracciato - sottolinea Prevost dal balcone di San Pietro, prima della tradizionale benedizione Urbi et Orbi -. Non serviamo una parola prepotente – ne risuonano già dappertutto – ma una presenza che suscita il bene, ne conosce l’efficacia, non se ne arroga il monopolio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Papa Leone, l'omelia di Natale: Gaza, guerre, Bergoglio e la strigliata alla Chiesa

Leggi anche: L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio”

Leggi anche: Papa Leone, la prima messa della notte di Natale: la sorpresa ai fedeli, l'omelia e le citazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Papa Leone: Dio dà al mondo una storia d'amore; Leone XIV: alla messa della notte di Natale, “mentre l’economia tratta gli uomini come merce, Dio rivela la dignità”.

Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - La celebrazione del giorno in San Pietro è stata reintrodotta da Prevost dopo vent’anni. quotidiano.net