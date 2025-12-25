Papa Leone alla messa di Natale | No a economia distorta che tratta uomini come merce basta violenza e sopraffazione
"Ammiriamo la sapienza del Natale. Nel bambino Gesù, Dio dà al mondo una vita nuova: la sua, per tutti. Non un'idea risolutiva per ogni problema, ma una storia d'amore che ci coinvolge". Così papa Leone XIV nella sua prima messa della notte di Natale a San Pietro. "Davanti alle attese dei popoli Egli manda
Leggi anche: Leone XIV alla Messa di Natale: "Un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce"
Leggi anche: Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce»
Papa Leone XIV ripristina la Messa di Natale: il richiamo a San Leone Magno e al cuore dell’Incarnazione; Papa Leone XIV, le celebrazioni di Natale su; Natale su Tv2000: le celebrazioni con Papa Leone, film e documentari; Gli auguri di Papa Leone XIV - Il Natale del Signore è il Natale della Pace.
Papa Leone alla messa di Natale: "No a economia distorta che tratta uomini come merce, basta violenza e sopraffazione" - Il Pontefice nell'omelia della sua prima messa di Natale ricorda: 'Dio si fa simile a noi, rivelando l'infinita dignità di ogni persona.
Messa della notte di Natale, la diretta. Papa Leone a sorpresa in piazza San Pietro: «Grazie per essere venuti anche con la pioggia»
Natale, Papa Leone XIV: "Dio si fa simile a noi, rivelando l'infinita dignità di ogni persona" - Papa Leone XIV ha presieduto questa sera nella Basilica Vaticana, per la prima volta nel suo pontificato, la Messa della Notte di Natale.
Papa Leone XIV: il Natale dona la speranza che fa l’uomo messaggero di pace - facebook.com facebook
Papa Leone XIV a San Pietro, prima messa della notte di Natale. Seimila fedeli in Basilica e cinquemila davanti ai maxischermi in piazza. Il pontefice prima è uscito a sorpresa e ha ringraziato i fedeli: "Grazie per essere venuti anche sotto la pioggia"
