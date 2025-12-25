Papa | la pace esiste ed è già tra noi
10.48 Il Papa presiede nella Basilica di San Pietro la Messa di Natale. "'Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi'", dice il Papa citando le parole di Gesù ai suoi discepoli "messaggeri di pace". "E' un nuovo giorno! Anche noi partecipiamo di questa svolta, alla quale nessuno sembra credere ancora: la pace esiste ed è già in mezzo a noi. Siamo sorpresi dalla pace e celebriamo questo dono e come ci è stato fatto.Nel'come', infatti, brilla, la differenza divina che ci fa prorompere in canti di gioia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: La guerra giusta esiste ed è quella che serve all’autodifesa. Papa Leone XIV lo sa
Leggi anche: Ucraina, il Papa: “Piano Trump proposta concreta per la pace”. E sulla Palestina: “Israele non vuole i due Stati, ma noi mediamo”
Papa | la pace non è un’utopia No al riarmo si risveglino le coscienze; La guerra giusta esiste ed è quella che serve all’autodifesa Papa Leone XIV lo sa; Il messaggio di pace del Papa | Il riarmo è irrazionale.
Il Papa alla Cop30, curiamo il creato per coltivare la pace - Esiste un chiaro legame tra la costruzione della pace e la tutela del creato". ansa.it
Papa Leone XIV ai giovani: La pace è un dono che si trova solo nel cuore
Papa Leone XIV: il Natale dona la speranza che fa l’uomo messaggero di pace - facebook.com facebook
Il #Papa: pace non è solo assenza di guerre ma è fondata sulla giustizia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.