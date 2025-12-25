Papa | la pace esiste ed è già tra noi

10.48 Il Papa presiede nella Basilica di San Pietro la Messa di Natale. "'Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi'", dice il Papa citando le parole di Gesù ai suoi discepoli "messaggeri di pace". "E' un nuovo giorno! Anche noi partecipiamo di questa svolta, alla quale nessuno sembra credere ancora: la pace esiste ed è già in mezzo a noi. Siamo sorpresi dalla pace e celebriamo questo dono e come ci è stato fatto.Nel'come', infatti, brilla, la differenza divina che ci fa prorompere in canti di gioia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

