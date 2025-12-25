Papa in Basilica San Pietro per Messa del giorno | è la prima volta dal ' 94
Papa Leone, in processione, sta facendo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del "giorno" nella solennità del Natale. La celebrazione del "giorno" non veniva celebrata da un Papa dai tempi di Giovanni Paolo II. L'ultima volta era accaduto nel 1994. A partire dal pontificato di Paolo VI, infatti, i Papi avevano generalmente affidato questa celebrazione a un cardinale, riservandosi personalmente la benedizione Urbi et Orbi del mezzogiorno. Intanto nel giorno più importante dell'anno arrivano notizie di una diplomazia vaticana molto attiva per aiutare il processo di pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
