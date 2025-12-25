Papa a San Pietro per la Messa del giorno è la prima volta dal ' 94 | Tanti fratelli e sorelle ridotti al silenzio

Papa Leone, in processione, sta facendo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del "giorno" nella solennità del Natale. La celebrazione del "giorno" non veniva celebrata da un Papa dai tempi di Giovanni Paolo II. L'ultima volta era accaduto nel 1994. A partire dal pontificato di Paolo VI, infatti, i Papi avevano generalmente affidato questa celebrazione a un cardinale, riservandosi personalmente la benedizione Urbi et Orbi del mezzogiorno. Il Papa indossa le vesti di colore bianco, il colore riservato alla natività e alla risurrezione simbolo della luce della vita e della festa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Natale 2025, Papa Leone XIV porta il Bambin Gesù al presepe al termine della Messa in San Pietro - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa di Natale in San Pietro dalla sua elezione al Pontificato. la7.it