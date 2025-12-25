Paolo Bontempi | è morto il creatore delle tastiere per bambini

L’ingegner Paolo Bontempi è morto a 93 anni a Montelupone in provincia di Macerata. La sua salma è stata tumulata nel cimitero di Recanati. Creatore dell’azienda Bontempi, negli anni ’70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l’albero di Natale. Il padre Egisto aveva una bottega di fisarmoniche, aperta nel 1937. Bontempi ci costruì sopra un impero. La Bontempi, negli anni ’70, contava fino a mille dipendenti, con stabilimenti a Potenza Picena, Martinsicuro e San Claudio di Corridonia, oltre a una grande sede produttiva in Abruzzo dedicata alle materie plastiche. La morte di Paolo Bontempi. 🔗 Leggi su Open.online

