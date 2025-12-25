Paolo Bontempi | è morto il creatore delle tastiere per bambini
L’ingegner Paolo Bontempi è morto a 93 anni a Montelupone in provincia di Macerata. La sua salma è stata tumulata nel cimitero di Recanati. Creatore dell’azienda Bontempi, negli anni ’70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l’albero di Natale. Il padre Egisto aveva una bottega di fisarmoniche, aperta nel 1937. Bontempi ci costruì sopra un impero. La Bontempi, negli anni ’70, contava fino a mille dipendenti, con stabilimenti a Potenza Picena, Martinsicuro e San Claudio di Corridonia, oltre a una grande sede produttiva in Abruzzo dedicata alle materie plastiche. La morte di Paolo Bontempi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini
Leggi anche: È morto l’imprenditore Paolo Bontempi
Paolo Bontempi, morto l'imprenditore che inventò la "tastierina": portò la musica nelle mani dei bambini - Lutto nella storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. msn.com
Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini - Paolo Bontempi è morto all'età di 93 anni: ha avuto l’intuizione di trasformare gli strumenti musicali in giocattoli accessibili ai più piccoli, rendendo ... fanpage.it
Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti - Negli anni ’70 i suoi strumenti hanno segnato un'intera epoca, diventando il primo contatto con il mondo delle note per migliaia di piccoli musicisti ... msn.com
Con grande tristezza apprendiamo della scomparsa di Paolo Bontempi, storico industriale italiano e fondatore della Bontempi, azienda che ha segnato in modo indelebile la storia degli strumenti musicali e dell’elettronica applicata alla musica. Dai primi organ - facebook.com facebook
Morto Paolo #Bontempi, l'imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini x.com
