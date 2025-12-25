Panettone mortale a Torino | chi è l’uomo soffocato da una fetta alla vigilia del pranzo di Natale

Si chiamava Giovanni Lopez e aveva 47 anni l’uomo soffocato in provincia di Torino mentre stava mangiando una fetta di panettone alla fine del pranzo della vigilia di Natale. È successo il 24 dicembre a Settimo Torinese: l’uomo stava mangiando una fetta del dolce natalizio quando è rimasto soffocato da un boccone. Sul posto i soccorsi del 118, chiamati dai parenti, che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese per gli accertamenti di rito, che hanno confermato la natura accidentale della tragedia. Giovanni Lopez morto soffocato dal panettone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

