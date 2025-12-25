panetta il paninaro della notte premiato da joe bastianich

Il “milanese” è il panino più foodish di Milano secondo Joe Bastianich che ha dato un bel 10 al sandwich con cotoletta e maionese al bergamotto di Giovanni Panetta, un intreccio di materie prime condite con amore da uno dei paninari storici dello street food meneghino. «Il nostro successo è legato prevalentemente alla passione che mettiamo tutti i giorni nell’affrontare nuove sfide e non fermarci sui traguardi raggiunti» ha commentato il gestore del track food di San Siro, attività in gestione dal 2001 dopo averla rilevata dal papà Salvatore che l’aveva avviata nel 1982. Quasi 25 anni di lavoro, sacrifici, e ricerca di prodotti genuini da ogni parte d’Italia che lo hanno reso il più ricercato dai tifosi di calcio e dagli avventori della Milano by night a caccia di qualcosa di buono da mangiare dopo una serata trascorsa in giro per locali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

