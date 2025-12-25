Pamela Camassa dopo Bisciglia ha un nuovo amore? Ecco cosa ha rivelato | la sua nuova vita

Pamela Camassa rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia e chiarisce i gossip, affermando di stare benissimo! Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Il buonsenso esiste ancora: le parole giustissime di Filippo Bisciglia sulla ex Pamela Camassa, ecco cosa ha detto Dopo oltre diciassette anni accanto a Filippo Bisciglia, Pamela Camassa ha scelto di raccontare, per la prima volta, come sta vivendo il presente. Lo ha fatto con discrezione, senza proclami e senza etichette, parlando di una fase della sua vita che preferisce tenere lontana dai riflettori e dai gossip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

