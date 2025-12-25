Pamela Camassa dopo Bisciglia ha un nuovo amore? Ecco cosa ha rivelato | la sua nuova vita
Pamela Camassa rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia e chiarisce i gossip, affermando di stare benissimo! Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Il buonsenso esiste ancora: le parole giustissime di Filippo Bisciglia sulla ex Pamela Camassa, ecco cosa ha detto Dopo oltre diciassette anni accanto a Filippo Bisciglia, Pamela Camassa ha scelto di raccontare, per la prima volta, come sta vivendo il presente. Lo ha fatto con discrezione, senza proclami e senza etichette, parlando di una fase della sua vita che preferisce tenere lontana dai riflettori e dai gossip. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: Pamela Camassa ha un nuovo amore: dopo l’addio a Filippo Bisciglia, la modella è stata avvistata con Stefano Russo
Leggi anche: Pamela Camassa ha già un nuovo fidanzato? Dopo Filippo Bisciglia, ecco Stefano (non è De Martino)
Chi è e dove vive Filippo Bisciglia, il volto di Temptation Island; Divorzi vip, tutte le coppie famose scoppiate nel 2025: da Raoul Bova e Rocio Morales a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa; Pamela Camassa per la prima volta dopo la rottura con Bisciglia..; Pamela Camassa si racconta in tv dopo la rottura con Filippo Bisciglia: ‘Sto benissimo’.
Pamela Camassa rompe il silenzio sulla rottura con Filippo Bisciglia: "Ora sono più serena" - A distanza di qualche mese dalla fine della storia con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa ha rotto il silenzio sulla rottura con il conduttore, svelando come sta. msn.com
Pamela Camassa per la prima volta dopo la rottura con Bisciglia.. - Pamela Camassa parla per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura con Filippo Bisciglia e le foto con. blogtivvu.com
Pamela Camassa: il dopo-Bisciglia. Parla lei - Pamela Camassa, quando il silenzio diventa voce: il dopo- 361magazine.com
Dopo 17 anni con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa avrebbe riaperto il suo cuore a un nuovo amore. Di chi si tratta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.