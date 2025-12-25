Palestra Juventus, bianconeri sul talento del 2005 di proprietà dell’Atalanta: servono 40 milioni di euro, concorrenza inglese e nerazzurra. Le grandi manovre per il futuro delle fasce bianconere hanno un nome e un cognome ben precisi, individuati dalla dirigenza come la priorità assoluta per garantire spinta, tecnica e freschezza atletica negli anni a venire. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus ha ormai sciolto le riserve ed eletto Marco Palestra come il preferito per la fascia, confermando un interesse concreto che non è nato improvvisamente oggi ma che ha radici profonde nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juventus: i bianconeri ci flirtano dalla scorsa estate, l’Atalanta è disposta a cederlo ma soltanto a questa cifra. I dettagli

Mercato Juve già nel futuro: piacciono Hojbjerg e Schlager.

Juve, contatti con l'Atalanta per Palestra: i bianconeri vogliono anticipare l'Inter - La Juventus punta decisa all'acquisto di Marco Palestra, esterno destro classe 2005 dell'Atalanta che sta facendo molto bene in prestito al Cagliari: stando a quanto riportato dal ... tuttojuve.com

Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter - La sfida di campionato delle 18 tra Juventus e Cagliari calamiterà molte attenzioni non solo ai fini della classifica – con le due squadre che vanno a caccia di punti preziosi per i rispettivi ... calciomercato.it

“Ha una forza incredibile”: dalla benedizione di Spalletti agli assist con il Cagliari, Palestra è nato pronto. Juventus, Napoli e Premier già interessate - Parole quasi profetiche quelle pronunciate da Luciano Spalletti il 3 dicembre del 2024. ilfattoquotidiano.it

Pedullà: “Palestra piace all'Inter e alla Juventus: i bianconeri si sono mossi prima, ma i nerazzurri ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato per gennaio, ma la seguiremo.” - facebook.com facebook

For the summer mercato, Juventus are looking at 3 targets: - Marco Palestra (20). - Morten Hjulmand (26). - Ismaël Koné (23). [ @CorSport] x.com