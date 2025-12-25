Pagamento Imu in ritardo entro il 30 dicembre si può ancora mettersi in regola | ecco come

La deadline per il pagamento del saldo Imu è passata. Versare l’imposta se si è mancata la scadenza del 16 dicembre è ancora possibile, ma è necessario mettere in conto alcuni oneri aggiuntivi costituiti dalle sanzioni per omesso o tardivo versamento, anche se l’utilizzo del ravvedimento sprint permette di ridurre al massimo gli oneri aggiuntivi che i contribuenti devono versare. Le sanzioni previste per il tardivo od omesso versamento dell’Imu 2025 ammontano al 25% dell’imposta dovuta, anche se è possibile risparmiare mettendosi in regola velocemente. Imu 2025, regolarizzarsi entro il 30 dicembre conviene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

