Pace nella Chiesa e nel mondo Il primo Natale di Leone XIV
Roma. Dopo tredici anni, il Papa è tornato a rivolgere l'augurio natalizio in diverse espressioni linguistiche, pratica mantenuta fino all'ultima benedizione Urbi et Orbi di Benedetto XVI e abbandonata da Francesco. Ma Leone ha scelto una strada propria, all'insegna della – per così dire – moderazione: dieci lingue e non l'interminabile elenco di idiomi che metteva a dura prova perfino il globetrotter Giovanni Paolo II. Nel Messaggio, Leone XIV ha invocato “giustizia, pace e stabilità per il Libano, la Palestina, Israele, la Siria”, al “Principe della Pace” ha affidato “tutto il Continente europeo, chiedendogli di continuare a ispirarvi uno spirito comunitario e collaborativo, fedele alle sue radici cristiane e alla sua storia, solidale e accogliente con chi si trova nel bisogno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Papa Leone XIV, il primo ‘Natale della Pace’: le prossime celebrazioni papali
Leggi anche: Leone XIV incontra Erdogan e riafferma con forza: “Qui per ribadire l’importanza della pace nel mondo”
Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; La pace sia con tutti voi: verso una pace “disarmata e disarmante”; Disarmata e disarmante: camminata per la pace il 1° gennaio a Faenza; Leone XIV e la pace: un papa scomodo.
Pace nella Chiesa e nel mondo. Il primo Natale di Leone XIV - Molto teologica e "poetica" l'omelia della notte, il riferimento alle tende di Gaza in quella ... ilfoglio.it
Il Papa in Libano, chiedo unità per la Chiesa e pace per mondo - Il Papa ha pregato sulla tomba di San Charbel, il santo più famoso del Libano, ed è tornato a chiedere il dono della pace. ansa.it
Leone XIV: «Preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano nella pace» - Nell’ultima domenica di Avvento il Pontefice richiama le virtù di san Giuseppe, misericordia e fiducia, e benedice i Bambinelli in piazza San Pietro. msn.com
Il 27 dicembre nella chiesa Santa Maria Regina della Pace la IV edizione della rassegna natalizia promossa da Melany Art l’Oasi Creativa, tra cori parrocchiali, bambini del catechismo e spirito di condivisione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.