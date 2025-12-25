Roma. Dopo tredici anni, il Papa è tornato a rivolgere l'augurio natalizio in diverse espressioni linguistiche, pratica mantenuta fino all'ultima benedizione Urbi et Orbi di Benedetto XVI e abbandonata da Francesco. Ma Leone ha scelto una strada propria, all'insegna della – per così dire – moderazione: dieci lingue e non l'interminabile elenco di idiomi che metteva a dura prova perfino il globetrotter Giovanni Paolo II. Nel Messaggio, Leone XIV ha invocato “giustizia, pace e stabilità per il Libano, la Palestina, Israele, la Siria”, al “Principe della Pace” ha affidato “tutto il Continente europeo, chiedendogli di continuare a ispirarvi uno spirito comunitario e collaborativo, fedele alle sue radici cristiane e alla sua storia, solidale e accogliente con chi si trova nel bisogno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Pace nella Chiesa e nel mondo. Il primo Natale di Leone XIV

