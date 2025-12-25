Ostaggi tensione negoziazione | esercitazione della Polizia in uno scenario di crisi
Una simulazione ad alto rischio per testare la tenuta del sistema di sicurezza. Nei giorni scorsi, a Vilpiano, la Polizia di Stato ha messo alla prova la propria capacità di gestire una crisi con ostaggi, replicando uno scenario realistico di violenza domestica degenerata all’interno di una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
