OSINT e dati commerciali | la riforma americana che si è fermata a metà
Negli Stati Uniti l’intelligence del futuro avrebbe dovuto essere più aperta, più rapida, più “commerciale”. L’idea, ormai condivisa nei documenti strategici ufficiali, è che l’Open Source Intelligence non sia più un complemento, ma il primo gradino dell’analisi. Informazioni pubbliche, dati acquistabili sul mercato, tracciamenti digitali, flussi finanziari, immagini satellitari private: tutto ciò che non richiede operazioni clandestine dovrebbe diventare la base ordinaria del lavoro analitico. Ma tra teoria e apparati, come spesso accade, la strada si è rivelata molto più accidentata. Negli ultimi anni l’amministrazione statunitense ha provato a mettere ordine in un settore cresciuto in modo disorganico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
OSINT e dati commerciali: la riforma americana che si è fermata a metà
