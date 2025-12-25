Oscar 2025 il flop dell’anno è il Settebello Ma Bagnaia e il calcio…

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia archivia un 2025 caratterizzato da risultati brillanti  dal punto di vista sportivo, come testimoniano le tante medaglie conquistate nelle varie rassegne iridate, i trionfi in Coppa Davis e BJK Cup, gli Slam portati a casa da Jannik Sinner, i vari successi in Coppa del Mondo.  Non sono però mancate le grandi delusioni nel corso di questa stagione  e così OA Sport ha assegnato  l’Oscar per i flop dell’annata agonistica  che volge al termine.    OSCAR OA SPORT 2025, IL FLOP DELL’ANNO . FLOP DELL’ANNO: SETTEBELLO (PALLANUOTO). Il peggior Settebello degli ultimi sedici anni: settimo posto ai Mondiali, bisogna ritornare alla disastrosa edizione di Roma 2009 per trovare una mesta undicesima posizione, che fu poi il preludio al trionfo iridato di due anni dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it

