Oscar 2025 Federica Brignone è la sportiva dell’anno per OA Sport! La classifica completa e l’albo d’oro

Il 2025 è stato un anno ricco di successi per lo sport italiano, caratterizzato da eccellenti risultati e da momenti di rilevante impatto agonistico. Nel corso degli ultimi dodici mesi non sono mancate imprese e gesta memorabili, capaci di scaldare il cuore di tutti gli appassionati. La redazione di OA Sport conferisce i premi e gli onori ai migliori sportivi italiani di questa stagione. Anche quest’anno abbiamo stilato una top-15, con lo scopo di premiare chi si è messo maggiormente in luce tra tante eccellenze. Specifichiamo chiaramente che si tratta di singole individualità (o massimo di coppie che gareggiano insieme), mentre per le squadre abbiamo pensato a una classifica apposita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Guardate questa clip di “Norimberga” e diteci se Russell Crowe non è da Oscar…; Gli Oscar della domenica sportiva: le ragazze di Scandicci, Nadia Battocletti, Sofia Goggia, Davide Bartesaghi e il gigante Armoni Brooks.

Federica Brignone ottiene il via libera medico, vicino il rientro. La Fisi smentisce - Federica Brignone ha ricevuto il via libera medico per tornare sugli sci dopo il grave infortunio subito il 3 aprile 2025 in Val di Fassa. rainews.it

Federica Brignone è tornata sugli sci: il coraggioso rientro della campionessa verso Milano-Cortina - Resilienza straordinaria e coraggio mentale, nonostante la riabilitazione ancora in corso e l'incertezza sul rientro preciso, l'atleta è determinata a provarci fino alla fine, con buone sensazioni di ... rainews.it

Federica Brignone, dopo l’infortunio torna in pista - Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

