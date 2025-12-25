Operazione sbagliata alla 92enne ma l’allettamento non è un danno | risarcimento tagliato della metà

La Corte d’appello di Perugia ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Terni, respingendo la voce "danno da allettamento" e, pur confermando la colpa della struttura per due interventi chirurgici falliti su un'anziana di 92 anni, ha ridotto il risarcimento che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

