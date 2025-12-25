Netflix alza l’hype con le prime immagini della nuova avventura dei Mugiwara. Il colosso dello streaming ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece, intitolato “ Grand Line ”, che anticipa l’ingresso della ciurma nel pericoloso mare che separa il mondo dal leggendario tesoro. Il video mostra Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) in nuove sequenze d’azione, con un primo sguardo a Baroque Works, al deserto di Alabasta e a personaggi iconici come Miss WednesdayVivi, Mr. 9 e Crocodile (interpretato da Sendhil Ramamurthy). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - One Piece S2 | Il trailer ufficiale “Grand Line”

