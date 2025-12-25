Cari fratelli e sorelle, un sentito ringraziamento alla Direttrice della casa circondariale di Sollicciano, al Comandante, agli agenti, al cappellano, agli educatori, ai volontari e a tutti coloro che ci hanno permesso di celebrare questa Messa oggi, nel giorno di Natale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omelia di Natale 2025 di Gambelli da Sollicciano: “Non bisogna scoraggiarsi ma andare avanti con tenacia, coraggio e spirito di collaborazione”

Leggi anche: Notte di Natale 2025, omelia di Gambelli: “La guerra non è mai una soluzione”

Leggi anche: Natale 2025: arcivescovo Gambelli celebrerà la messa a Sollicciano. “Luce accesa sui detenuti”. Ricordo di “Dodo” Mugnaini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Notte di Natale 2025, omelia di Gambelli: La guerra non è mai una soluzione; Gambelli, contro l’emergenza abitativa praticare l’accoglienza; Firenze l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano E attacca l’overtourism; Il vescovo per Natale chiede meno turisti.

L'omelia dell'arcivescovo Gambelli per Natale: "Tutti possiamo fare qualcosa per costruire la pace" - A Firenze molte persone hanno ascoltato l'omelia dell'Arcivescovo Gambelli. gonews.it

Gambelli, contro l’emergenza abitativa praticare l’accoglienza - È il messaggio dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli Nella notte di Natale durante la Messa celebrata in catt ... toscanaoggi.it

Papa Leone, la prima messa della notte di Natale: la sorpresa ai fedeli, l'omelia e le citazioni - Prima l'uscita a sorpresa in piazza San Pietro, poi i ringraziamenti ai fedeli, infine l'omelia e il richiamo a Francesco. msn.com

L’omelia dell’arcivescovo di Milano alla Messa di Natale in Duomo - facebook.com facebook

Omelia per il Natale, pronunciata da san Josemaría il 24.12.1963 Oggi splenderà la luce su di noi, perché ci è nato il Signore. Ecco il grande annuncio che commuove in questo giorno i cristiani e che, per loro mezzo, viene rivolto a tutta l'umanità. escriva.org/it/ x.com