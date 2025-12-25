MONTERONI DI LECCE - Oltre 270 chili di materiale esplosivo e sessanta di precursori per la produzione di fuochi pirotecnici in garage trasformati in ripostiglio e laboratorio e sul camion di lavoro: finisce in manette a seguito di perquisizione domiciliare un commerciante ambulante 56enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Oltre 270 chili di esplosivo e materiale per produrlo tra garage e camion: 56enne ai domiciliari

Leggi anche: Rieti, sequestrati 100 chili di esplosivo: era nascosto in un garage, a cosa doveva servire

Leggi anche: Sequestrati 400 chili di materiale pirotecnici in un garage di Catania

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Messina, sequestrati oltre 180 chili di esplosivo: arrestato 48enne - Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, la polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la detenzione e il ... msn.com