Oltre 270 chili di esplosivo e materiale per produrlo tra garage e camion | 56enne ai domiciliari
MONTERONI DI LECCE - Oltre 270 chili di materiale esplosivo e sessanta di precursori per la produzione di fuochi pirotecnici in garage trasformati in ripostiglio e laboratorio e sul camion di lavoro: finisce in manette a seguito di perquisizione domiciliare un commerciante ambulante 56enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
