Dopo le polemiche dei giorni scorsi anche l’impianto di innevamento di Bormio è pienamente operativo e pronto a rispondere alle esigenze delle competizioni olimpiche. Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (SIMICO) ha coordinato i lavori sull’impianto, composto da 64 generatori di neve. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Olimpiadi, l’impianto di innevamento di Bormio è entrata in funzione

Leggi anche: Bormio, la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026: nuove condotte per l’impianto di innevamento

Leggi anche: Bormio: avviato l’innevamento della pista Stelvio. Sospiro di sollievo per le Olimpiadi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milano Cortina: società Simico, ‘avviato l’innevamento a Bormio’ - In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, anche l'impianto di innevamento ... msn.com