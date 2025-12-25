Ok patto non aggressione con Ue-Nato

19.40 La Russia è pronta a mettere nero su bianco un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea.Lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri,Maria Zakharova.Lo riporta ilicastero sui suoi canali social. "La disponibilità a formalizzare legalmente l'assenza di piani aggressivi nei confronti della Nato e dell'Ue su base reciproca è una logica continuazione dell'approccio di principio della Russia", ha detto Zakharova, "la Russia è pronta a formalizzare questi impegni per iscritto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ucraina, il piano Trump: patto di non aggressione con Mosca ed Europa, garanzie per Kiev come quelle Nato | Zelensky chiede una "pace dignitosa"

Leggi anche: Ucraina, il nuovo piano Usa: stop all’allargamento Nato, patto di non aggressione e 200 miliardi per la ricostruzione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I punti del Piano: patto di non aggressione con Ue e Kiev, spunta l'art.5 - Dalle elezioni a Kiev entro 100 giorni alle garanzie di sicurezza che vanno da un patto di non aggressione Russia- ansa.it

Ue: Della Vedova, ok patto della Difesa - "Trovo assolutamente positivo il fatto che si tenga un vertice tra Renzi, Hollande e Merkel in un luogo così altamente simbolico per l'Ue come Ventotene. quotidiano.net

Ue: ok Consiglio a 1 mld euro per rimborsare Stati dopo invio munizioni a Kiev - Il Consiglio dell'Ue ha adottato una misura di assistenza del valore di un miliardo di euro nell'ambito dello strumento europeo per la pace (Epf) a sostegno delle forze armate ucraine. milanofinanza.it

Hitler - Il destino del Reich dipende da me SENZA CENSURA

L'aggressione è avvenuta in periferia di Reggio Emilia, alcuni passanti sono intervenuti e hanno messo in fuga il molestatore - facebook.com facebook