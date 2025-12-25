Nel Natale del Signore commemoriamo la nascita del Figlio di Dio, fatto uomo per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, venuto nel mondo per la nostra salvezza. Il 25 dicembre è il Natale del Signore. Dio si è rivelato attraverso il grande mistero dell’Incarnazione facendosi uomo per opera dello Spirito Santo nel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 25 dicembre, Santo Natale del Signore: Dio si è fatto uomo per salvarci

