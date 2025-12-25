Oddio no Si traveste da Babbo Natale per fare una sorpresa ai figli finisce in tragedia

Quella che doveva essere una sorpresa natalizia pensata per strappare un sorriso ai più piccoli si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un intero quartiere. Un giovane scalatore di circa 25 anni aveva deciso di calarsi lungo la facciata di un palazzo, travestito da Babbo Natale, per regalare ai suoi figli e ai bambini del palazzo un momento speciale in vista delle feste. L’uomo aveva pianificato di scendere dal venticinquesimo piano fino a quello sottostante utilizzando un cavo di sicurezza, come spesso accade in iniziative simili organizzate durante il periodo natalizio. Tuttavia, qualcosa è andato storto fin dai primi istanti: il giovane non è riuscito a individuare il sistema di sicurezza predisposto per la discesa e, nel tentativo di recuperare l’equilibrio, ha perso la presa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

