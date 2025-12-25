occhio al cv potrebbero essere gli hacker di kim

Nessuno, ad Amazon, avrebbe mai pensato a un simile epilogo. È infatti una storia da film quella che ha raccontato in un post su LinkedIn il signor Stephen Schmidt, di mestiere responsabile della sicurezza del colosso statunitense dell’e-commerce. È successo che l’azienda di Seattle ha bloccato, in fretta e furia, oltre 1.800 domande di lavoro. Domande teoricamente presentate da candidati interessati a essere assunti per ricoprire vari impieghi nel settore IT ( Information Technology ), ma di fatto inviate da agenti nordcoreani sotto copertura. Pare, infatti, che gli hacker di Kim Jong Un abbiano provato ad arruolarsi in Amazon per occupare lavori da remoto utilizzando identità rubate a terzi, o addirittura del tutto false. 🔗 Leggi su It.insideover.com

